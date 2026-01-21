Putin pone precio a Groenlandia: entre 200 y mil millones de dólares le costaría a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una inusual intervención, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso precio a Groenlandia, territorio que Estados Unidos ha manifestado su interés en adquirir, pese a la oposición oficial de Dinamarca.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin comparó el posible valor de Groenlandia con la histórica venta de Alaska al gobierno estadounidense en el siglo XIX, estimando que el territorio ártico podría costar entre 200 y 1,000 millones de dólares.
"La superficie de Groenlandia es un poco mayor que la de Alaska. Eso quiere decir que, si lo comparamos con el coste de aquella compra, el precio serían unos 200-250 millones de dólares", señaló el mandatario ruso.
Putin agregó que si se calcula el precio tomando como base el valor del oro en la época, el monto escalaría a cerca de mil millones de dólares, cifra que, según él, Estados Unidos podría alcanzar.
El presidente ruso subrayó que su país tiene experiencia histórica en ventas de territorios, haciendo referencia a la venta de Alaska en 1867 por parte del zar Alejandro II, operación que ascendió a 7.2 millones de dólares, equivalentes a unos 158 millones actuales, según el propio Putin.
Además, lanzó críticas indirectas hacia Dinamarca, al recordar que históricamente ha tratado a Groenlandia “como una colonia” y de forma “bastante dura, por no decir cruel”, según reportó la agencia TASS.
No obstante, aclaró que el tema no compete directamente a Rusia, y se dijo convencido de que Washington y Copenhague acabarán llegando a un acuerdo sobre el futuro del territorio.
Putin rememoró que esta no es la primera vez que Estados Unidos intenta hacerse con Groenlandia. Según el mandatario, Washington ya había mostrado interés en 1860, aunque la moción no prosperó en el Congreso. Años después, en 1946, el presidente Harry Truman ofreció 100 millones de dólares por el territorio, sin éxito.
Incluso señaló que cuando su país vendió Alaska, la prensa estadounidense calificó la transacción como una “locura”, aunque —dijo— con el tiempo se revalorizó como una decisión estratégica acertada.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump declaró esta semana en el Foro Económico de Davos que su gobierno trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que describió como “realmente fantástico”.
Aunque altos funcionarios rusos han evitado criticar abiertamente las intenciones de anexión de Estados Unidos, algunos han expresado dudas sobre la soberanía danesa sobre Groenlandia, con la esperanza de que Washington reconozca también las anexiones rusas en Ucrania, en un contexto geopolítico cada vez más tenso.
