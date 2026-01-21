Putin pone precio a Groenlandia: entre 200 y mil millones de dólares le costaría a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una inusual intervención, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso precio a Groenlandia, territorio que Estados Unidos ha manifestado su interés en adquirir, pese a la oposición oficial de Dinamarca.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin comparó el posible valor de Groenlandia con la histórica venta de Alaska al gobierno estadounidense en el siglo XIX, estimando que el territorio ártico podría costar entre 200 y 1,000 millones de dólares.

"La superficie de Groenlandia es un poco mayor que la de Alaska. Eso quiere decir que, si lo comparamos con el coste de aquella compra, el precio serían unos 200-250 millones de dólares", señaló el mandatario ruso.