Puff Daddy apela sentencia y busca salir libre de prisión en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero y productor estadounidense Sean Combs, conocido como Puff Daddy y de 56 años de edad, presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Nueva York para solicitar la reducción de su sentencia o su liberación inmediata de la prisión federal FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey.

La defensa legal de Combs entregó un documento de 84 páginas en el que argumenta que la sentencia de cuatro años y dos meses (50 meses) impuesta en octubre pasado fue “desproporcionada” y no reflejó con precisión las conclusiones del jurado.

“Los acusados generalmente reciben sentencias de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, sostiene el equipo legal encabezado por la abogada Alexandra A.E. Shapiro.

Además, en la apelación se acusa al juez Aran Subramanian de haberse comportado “como un decimotercer miembro del jurado”, al interferir con el veredicto original y dar por sentados actos de coerción, explotación y liderazgo en una presunta conspiración criminal, que no fueron confirmados por el jurado.