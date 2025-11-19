Puedes renovar tu visa de EU sin entrevista si cumples estos 4 requisitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tu visa estadounidense de turista venció recientemente, aún podrías renovarla sin necesidad de entrevista presencial, siempre y cuando cumplas con cuatro requisitos clave, informó el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana.

✅ Requisitos para renovación sin entrevista:

Estás renovando una visa de turista con validez completa (10 años). Tu visa venció hace menos de 12 meses. Tenías al menos 18 años cuando se emitió esa visa. Estás solicitando desde tu país de residencia habitual.

Sin embargo, el consulado también emitió una advertencia importante: a partir del 2 de septiembre de 2025, las personas menores de 14 años y mayores de 79 años ya no estarán exentas de entrevista. A partir de esa fecha, deberán acudir personalmente a una entrevista con un oficial consular.

Es de mencionar que las visas aprobadas antes del 2 de septiembre de 2025 no serán afectadas por este cambio, aunque el oficial consular podrá solicitar una entrevista si lo considera necesario.

Para más información, puedes consultar directamente la página oficial del consulado: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/