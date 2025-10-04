Protestas y tensión en EE.UU.: Portland y Chicago enfrentan despliegue militar ordenado por Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva jornada de protestas y enfrentamientos se vivió este sábado en la ciudad de Portland, Oregón, donde cientos de manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las movilizaciones, inicialmente pacíficas, derivaron en disturbios tras el uso de granadas de humo y gases lacrimógenos por parte de las autoridades. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión por la política de deportaciones agresiva impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Desde finales de septiembre, manifestantes se concentran frente al edificio federal de ICE, ubicado en la esquina de Macadam Avenue y Bancroft Street, para protestar contra los operativos migratorios.

El 29 de septiembre, Trump ordenó la federalización de 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregón bajo el Título 10, sin el consentimiento de la gobernadora Tina Kotek ni del alcalde de Portland, Keith Wilson, quienes calificaron la medida como “innecesaria e ilegal”.

Ambos líderes locales aseguran que las protestas se mantenían mayoritariamente pacíficas y que la presencia de tropas federales “solo agrava el conflicto”.