Protesta interrumpe la última etapa de la Vuelta a España [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2025 de la Vuelta a España concluyó de forma abrupta este domingo 14 de septiembre, luego de que manifestantes propalestinos invadieran el recorrido en la ciudad de Madrid, lo que obligó a los organizadores a cancelar la etapa 21, la última del certamen.

La decisión se tomó cuando los corredores se encontraban a 56 kilómetros de la meta, en un circuito urbano que comprendía varias vueltas por la Gran Vía. Los manifestantes derribaron las barreras de seguridad, generando un escenario de riesgo tanto para atletas como para espectadores.

Debido a estos hechos, no se realizó la tradicional ceremonia de podio. Sin embargo, se confirmó que el ciclista danés Jonas Vingegaard, quien lideraba la clasificación general, fue declarado campeón de la competencia.

Según autoridades locales, más de 100 mil personas participaron en la movilización propalestina en la capital española.