Propuesta de matrimonio fallida termina en golpes [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video viral ha desatado una intensa conversación en redes sociales luego de mostrar cómo una mujer noquea a su pareja tras ser agredida al rechazar una propuesta de matrimonio. El clip, de 19 segundos de duración, fue difundido el pasado 25 de diciembre de 2025 a través de la plataforma X.

Aunque no se ha confirmado la identidad de los involucrados ni el lugar exacto de los hechos, se sabe que el suceso ocurrió en una cafetería al aire libre y fue captado por una cámara de seguridad.

La grabación inicia con el hombre arrodillado, sosteniendo un anillo frente a su pareja. Al parecer sorprendida, ella se levanta y rechaza la propuesta. En ese momento, él reacciona con violencia y la abofetea, provocando una respuesta inmediata: ella le propina un puñetazo que lo deja inconsciente por algunos segundos, recoge sus pertenencias y se retira del lugar.