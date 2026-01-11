Prohíben el libro "Wicked" en escuelas de Utah, EU

En respuesta a esta decisión, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda, argumentando que la eliminación del libro representa un acto de censura que vulnera los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información.

La novela de Maguire, publicada en 1995, ofrece una reinterpretación oscura y política del clásico El Mago de Oz, centrándose en la historia de Elphaba, la Bruja Mala del Oeste. Su popularidad la llevó a convertirse en un musical de gran éxito en Broadway, y recientemente en el séptimo arte por la historia protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La decisión ha generado controversia en círculos educativos, culturales y políticos en Estados Unidos, donde ya se han prohibido otros títulos clásicos como The Perks of Being a Wallflower y Nineteen Minutes.

