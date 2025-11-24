Presidente de Perú dice que entraría a embajada mexicana para detener a Betssy Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión diplomática entre Perú y México alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el presidente peruano, José Jerí, declarara públicamente que no dudará en ingresar a la embajada de México en Lima si es necesario para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en ese recinto.
Chávez enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser acusada de participar en un presunto intento de golpe de Estado.
Desde su refugio en la sede diplomática mexicana, su situación ha generado un conflicto internacional, ya que el gobierno de México le otorgó asilo político.
Ante este contexto, Perú rompió relaciones diplomáticas con México, acusándolo de interferir en sus asuntos internos.
La declaración del presidente Jerí ha sido considerada una amenaza directa al principio de inviolabilidad de las embajadas, protegido por convenios internacionales.
RYE-