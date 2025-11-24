Presidente de Perú dice que entraría a embajada mexicana para detener a Betssy Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión diplomática entre Perú y México alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el presidente peruano, José Jerí, declarara públicamente que no dudará en ingresar a la embajada de México en Lima si es necesario para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en ese recinto.

Chávez enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser acusada de participar en un presunto intento de golpe de Estado.