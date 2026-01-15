Precios del crudo se mantienen estables; FMI descarta efecto significativo por Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó que la situación actual en Venezuela haya generado un impacto significativo en los precios internacionales del petróleo, esto durante una conferencia de prensa realizada el pasado 15 de enero de 2026.

La vocera del organismo, Julie Kozack, fue quien compartió la postura del FMI, al señalar que no se han observado efectos relevantes en el comportamiento del mercado petrolero, aunque afirmó que se mantendrán atentos a cualquier posible cambio.

“No ha habido impactos muy significativos en los precios del petróleo”, expresó Kozack.

Días antes, un funcionario del gobierno de Estados Unidos informó que se concretó la primera venta de petróleo venezolano, con un valor estimado en 500 millones de dólares, como parte de recientes acuerdos tras el cambio de escenario político en ese país.

A pesar de las tensiones derivadas de la detención de Nicolás Maduro, el FMI reiteró que los precios del crudo no se han visto afectados hasta el momento.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, su producción real ha estado severamente limitada durante años, debido a problemas técnicos, sanciones internacionales y mala gestión en el sector energético.

Sin embargo, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró recientemente que la industria petrolera está preparada para invertir al menos 100 mil millones de dólares en la reconstrucción del sector energético venezolano, con la intención de capitalizar su potencial productivo.

