Por una imagen creada con IA, pierden su lugar en un premio literario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos reconocidas autoras neozelandesas fueron descalificadas del mayor premio literario de su país tras descubrirse que las portadas de sus libros fueron generadas con inteligencia artificial (IA), contraviniendo las reglas del certamen.

Elizabeth Smither y Stephanie Johnson quedaron fuera de los Ockham Book Awards 2025, el galardón literario más prestigioso de Nueva Zelanda, luego de que un librero detectara indicios del uso de IA en las cubiertas de sus obras Angel Train y Obligate Carnivore, respectivamente. La editorial Quentin Wilson Publishing confirmó que se usaron herramientas tecnológicas en el diseño, lo que derivó en la descalificación inmediata de ambas publicaciones.

La decisión se basa en una normativa implementada por el comité organizador en agosto de 2025, la cual prohíbe la participación de obras que contengan elementos visuales generados por IA. Según la presidenta del comité, Nicola Legat, la medida busca proteger los derechos creativos de ilustradores y escritores en un contexto de creciente automatización digital.

Ambas escritoras afirmaron desconocer que sus portadas habían sido creadas con IA, ya que ese proceso corresponde a equipos de diseño y marketing. Además, expresaron preocupación por el impacto en su reputación y por la posibilidad de que algunos lectores crean que la IA también fue utilizada en el contenido literario, algo que negaron categóricamente.

La controversia ha abierto un debate sobre los límites del uso de IA en la industria editorial. Algunos expertos consideran necesario establecer criterios más claros y realistas, que permitan distinguir entre automatización total y el uso complementario de herramientas digitales, sin castigar a los autores por decisiones editoriales en las que no participaron directamente.

BCT