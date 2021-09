Por no estar vacunado, Jair Bolsonaro cena pizza en calle de Nueva York

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que comer en calles de Nueva York debido a que aún no está vacunado, por ende no puede permanecer en restaurantes debido a que no cuenta pase sanitario.

Cabe recordar que restaurantes y otros lugares públicos de Nueva York exigen el pase sanitario.

El ministro de la Secretaría de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Bolsonaro junto con otros miembros de la delegación brasileña, comiendo un trozo de pizza en una calle y añadió el mensaje "cena de lujo en New York City".