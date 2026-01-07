¡Popeye cargado! Así escondían droga en estatuas de mármol enviadas desde México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La figura de Popeye, ese famoso personaje de caricatura fue utilizada como señuelo para transportar droga. Así lo reveló la Policía Nacional de España al desarticular una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, que enviaba metanfetamina oculta en esculturas de mármol desde México.

Durante la operación —segunda fase de la llamada Operación Saga—, los agentes hallaron 40 kilos de metanfetamina escondidos en la base de una estatua de Popeye de más de un metro de altura, con destino a Tenerife. La estructura principal del personaje se mantuvo intacta para no levantar sospechas, mientras que el pedestal servía como compartimento para transportar el estupefaciente.

En total, nueve personas fueron detenidas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa que se ocultaba en un departamento en Madrid a cambio de 2,500 euros mensuales por guardar silencio, y un empresario del sector del mármol que utilizó su empresa para introducir droga desde México hacia Europa.