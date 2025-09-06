Polonia desmantela narcolaboratorio; detienen a dos mexicanos ligados a cártel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de Polonia desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en el condado de Swiecie, donde fueron detenidas tres personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a un cártel internacional de la droga.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina Central de Investigación de la Policía, el operativo se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre de 2025 en un predio de la región.

En el lugar se aseguraron más de 300 litros de metanfetamina y BMK, además de casi tres toneladas de sustancias químicas utilizadas en la producción.

“Según el dictamen preliminar de un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kilogramos de metanfetamina terminada, con un valor en el mercado negro de 6 millones de zlotys, es decir, casi 31 millones de pesos mexicanos”, detallaron las autoridades polacas.