Instala GPS al auto de su esposa y presuntamente mata a su amante en Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia doméstica cruzó la línea del espionaje y el abuso de poder en el municipio brasileño de Arapiraca, donde un elemento de la Policía Militar de Alagoas fue detenido como presunto responsable de un homicidio ocurrido en un motel de la localidad.

De acuerdo con la investigación de la Policía Civil, el agente Welinton Miguel dos Santos, de 34 años, habría colocado de manera clandestina un dispositivo GPS en el vehículo de su esposa para rastrear sus movimientos. Con esa información, presuntamente la siguió hasta un motel, donde la sorprendió con su amante y habría disparado contra él, provocándole la muerte.