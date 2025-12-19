Instala GPS al auto de su esposa y presuntamente mata a su amante en Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia doméstica cruzó la línea del espionaje y el abuso de poder en el municipio brasileño de Arapiraca, donde un elemento de la Policía Militar de Alagoas fue detenido como presunto responsable de un homicidio ocurrido en un motel de la localidad.
De acuerdo con la investigación de la Policía Civil, el agente Welinton Miguel dos Santos, de 34 años, habría colocado de manera clandestina un dispositivo GPS en el vehículo de su esposa para rastrear sus movimientos. Con esa información, presuntamente la siguió hasta un motel, donde la sorprendió con su amante y habría disparado contra él, provocándole la muerte.
La víctima fue identificada como Ítalo Fernando de Melo, enfermero de 33 años. El acta de detención señala que la munición calibre 9 milímetros utilizada en el crimen coincide con la numeración del arma asignada al policía militar, un dato clave dentro de la carpeta de investigación.
Aunque Dos Santos niega los hechos y asegura que se encontraba trabajando hasta la medianoche del día del homicidio, su esposa declaró que ambos dormían en el motel cuando los disparos la despertaron. La pareja mantenía una relación de 15 años y tenía un hijo de 9 años.
A la mañana siguiente del crimen, el agente se presentó a laborar con normalidad a las 08:00 horas. Sin embargo, sus compañeros le aseguraron el arma de cargo y posteriormente fue arrestado y trasladado a la Comisaría Central, donde permanece en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.
RPO