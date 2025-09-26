Pokémon responde a polémico video de redadas migratorias: ‘No dimos permiso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía The Pokémon Company International emitió un comunicado para deslindarse del uso de su música y temática en un video difundido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), a través de su división de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El pasado lunes, la cuenta oficial de Homeland Security mediante sus redes sociales publicó un video que muestra escenas de redadas contra migrantes realizadas por ICE, acompañadas del icónico tema y las imágenes de introducción del anime Pokémon. El material rápidamente se volvió viral, provocando críticas y comentarios divididos en redes sociales.
Ante la controversia, The Pokémon Company se pronunció de manera oficial:
“Estamos al tanto de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra compañía no estuvo involucrada en la creación ni en la distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual.”
La declaración, enviada a medios internacionales, fue clara al indicar que la empresa no participó en la producción ni autorizó el uso de su contenido para fines oficiales, mucho menos en temas relacionados con seguridad nacional o migración.
Hasta el momento, no se ha confirmado si The Pokémon Company emprenderá acciones legales.
El caso ha generado un amplio debate en torno al uso de íconos culturales en campañas oficiales, especialmente en temas sensibles como las políticas migratorias de Estados Unidos.
BCT