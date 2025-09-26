Pokémon responde a polémico video de redadas migratorias: ‘No dimos permiso

El pasado lunes, la cuenta oficial de Homeland Security mediante sus redes sociales publicó un video que muestra escenas de redadas contra migrantes realizadas por ICE, acompañadas del icónico tema y las imágenes de introducción del anime Pokémon. El material rápidamente se volvió viral, provocando críticas y comentarios divididos en redes sociales.

Ante la controversia, The Pokémon Company se pronunció de manera oficial:

“Estamos al tanto de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra compañía no estuvo involucrada en la creación ni en la distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual.”