Pide Joe Biden evitar la III Guerra Mundial; ataque de Rusia a la OTAN la provocaría

Joe Biden dejó claro que Estados Unidos no mandará soldados a Ucrania y no luchará contra Rusia por el conflicto de la invasión "No pelearemos la Tercera Guerra Mundial en Ucrania".

Advirtió también que si Moscú llega a usar armas químicas "pagará un alto precio" y es que la preocupación esta latente desde la invasión rusa a Ucrania, el pasado 24 de febrero.

El presidente Biden indicó que como sanción, degradará el estatus comercial de Rusia, por lo que las importaciones desde Moscú como el vodka, mariscos y diamantes quedará prohibida.

AC