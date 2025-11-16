Petro pide reunión con México, EE.UU. y China por seguridad en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los recientes ataques a embarcaciones ligadas al narcotráfico en el Océano Pacífico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una convocatoria para establecer una reunión multilateral entre México, Estados Unidos, China y Colombia, con el fin de discutir un acuerdo regional de seguridad.

La propuesta, hecha pública este domingo 16 de noviembre de 2025 a través de redes sociales, también incluye una invitación para que participen Ecuador, Chile y Australia, países con costas en el Pacífico que podrían sumarse a un eventual tratado por un “Pacífico sin ilegalidades”.

Petro propuso que la reunión tenga lugar en Pearl Harbor, Hawái, un punto geopolíticamente simbólico para el diálogo de seguridad internacional.

En su mensaje, el mandatario colombiano cuestionó las medidas unilaterales de seguridad, en particular aquellas impulsadas por Estados Unidos, al señalar que “las amenazas autoritarias no sirven para nada” y que, por el contrario, podrían terminar fortaleciendo a los grupos criminales.

“La imposición de normas unilaterales en materia de seguridad solo ayuda a los grupos ilegales”, expresó.