‘Persona fantástica’: Trump sorprende con elogios a Delcy Rodríguez tras llamada oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una sorpresiva conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reavivado el interés internacional en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Desde la Casa Blanca, Trump confirmó que sostuvo una “larga y gran conversación” con Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro. La mandataria venezolana también compartió la información a través de sus redes sociales, destacando que el diálogo se dio en un marco de respeto mutuo.
Con un tono inusualmente cálido, Trump calificó a Rodríguez como una “persona estupenda” y “fantástica”, asegurando que finalmente ambos gobiernos han encontrado un terreno común para trabajar de manera fluida y efectiva.
“Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, señaló el presidente, destacando la figura de Delcy como un puente esencial para estabilizar la región bajo la perspectiva de Washington.
Trump subrayó que no se trató de un contacto superficial, sino de una charla profunda en la que se discutieron “demasiadas cosas”. Aunque evitó detallar acuerdos específicos, insistió en que la química política entre su administración y la de Rodríguez es “excepcionalmente buena”.
La presidenta encargada, por su parte, señaló que se discutió una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como asuntos pendientes entre los dos gobiernos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también participó en la llamada, reveló Trump. Su presencia otorga un peso institucional relevante al diálogo, que podría significar el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela.
Según el mandatario estadounidense, esta vía de comunicación está permitiendo que las negociaciones avancen a una velocidad inédita en décadas.
SHA