‘Persona fantástica’: Trump sorprende con elogios a Delcy Rodríguez tras llamada oficial

“Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, señaló el presidente, destacando la figura de Delcy como un puente esencial para estabilizar la región bajo la perspectiva de Washington.

Delcy, figura clave

Trump subrayó que no se trató de un contacto superficial, sino de una charla profunda en la que se discutieron “demasiadas cosas”. Aunque evitó detallar acuerdos específicos, insistió en que la química política entre su administración y la de Rodríguez es “excepcionalmente buena”.

La presidenta encargada, por su parte, señaló que se discutió una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como asuntos pendientes entre los dos gobiernos.