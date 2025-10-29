¿Perros azules en Chernóbil? Esto dicen los científicos sobre su extraño color

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una serie de imágenes captadas el pasado 6 de octubre de 2025 en la zona de exclusión nuclear de Chernóbil, en Ucrania, han dado la vuelta al mundo: dos perros con pelaje azul brillante fueron registrados por el equipo del programa Dogs of Chernobyl mientras realizaban labores de captura para esterilización.

Las fotos, difundidas por la organización sin fines de lucro Clean Futures Fund, muestran a un perro completamente azul junto a otros de color normal, así como un cachorro con el mismo tono llamativo. La escena generó asombro y especulación internacional sobre sus posibles causas.

Aunque el hallazgo se produjo en una de las zonas más contaminadas del planeta, los especialistas descartaron rápidamente una relación con radiación.

La doctora Jennifer Betz, del programa Dogs of Chernobyl, explicó al portal IFLScience que los perros no presentan mutaciones ni alteraciones genéticas.