Perrito corre tras dueños que lo abandonaron y una chica de gran corazón lo rescata [VIDEO]

Chile (MiMorelia.com).- Un perrito corrió por kilómetros tras el auto de sus dueños que lo abandonaron en una carretera de Santiago de Chile y las imágenes quedaron captadas y más tarde compartidas en las redes.

Las imágenes del animalito corriendo sin descanso y quedando expuesto a ser atropellado fueron grabadas, posteriormente compartidas por medio de las redes sociales, mismas que causaron gran indignación entre los usuarios.

Pero la historia tuvo un buen término ya que afortunadamente una joven identificada como Daniela Castellini, aunque sabía que no iba a poder quedarse con él, no dudo en ir a rescatar al can, por lo que ahora le busca un hogar.

Por medio de su cuenta en la plataforma de TikTok, detalló que ella se encontraba circulando por una vialidad en la Colina Santa Elena, cuando tuvo que reducir la velocidad de su auto al ver a un peludito de color negro correr tras un carro en el que viajaban sus dueños.