Periodistas deportivos de Perú se van a los golpes en vivo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento de alta tensión y violencia se vivió en el programa deportivo ¡Mira lo que habla!, transmitido por el canal Erick y Gonzalo, donde los reconocidos periodistas deportivos Evaristo Cruz, conocido como “Chevaristo”, y Silvio Valencia, protagonizaron una pelea a golpes en plena transmisión en vivo.
La escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra cómo un acalorado debate entre ambos comunicadores terminó en agresiones físicas, sorprendiendo a los televidentes y desatando una ola de reacciones en internet.
"¡Bobo, sos un bobo, para mí sos un ensobrado!", exclamó a voz en cuello. Valencia no se quedó atrás y respondió:
"¡Puneño, tú eres puneño!", en un tono provocador que encendió aún más los ánimos.
"¡El animal! ¡Míralo! Con esa cara de huaco, boludo", gritó Chevaristo, mientras la conductora del programa intentaba mantener la calma en el estudio, sin éxito:
"No, no, no, a ver tranquilos acá, a ver Chevaristo, no", suplicaba en medio del caos.
Chevaristo, notablemente alterado, pidió a la producción cortar la transmisión si la situación se salía de control:
"Marco, cuando me pare corta eh, te lo pido por favor."
Instantes después, se levantó del asiento, se quitó los lentes y el micrófono, y se abalanzó contra Valencia, propinándole un fuerte puñetazo que lo derribó de su silla. La pelea continuó brevemente en el suelo, mientras otros panelistas trataban de separarlos. Finalmente, la producción cortó la imagen y eliminó el episodio del canal de YouTube.
No obstante, ya era tarde. El fragmento de la pelea había sido replicado por múltiples usuarios en redes sociales, donde alcanzó miles de visualizaciones en cuestión de horas.
RPO