Perú: Pedro Castillo recibe condena de más de 11 años; deberá pagar millones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, según resolvió el Poder Judicial de ese país, de acuerdo a rpp.

La decisión también alcanzó a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien recibió la misma pena por su participación en los hechos. A ambos se les impuso, además, el pago de una reparación civil solidaria de 12 millones de soles (aproximadamente 56 millones de pesos mexicanos), junto con otros exfuncionarios.

En la misma resolución, el exministro del Interior Willy Huerta fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días, y el exprimer ministro Aníbal Torres a 6 años y 8 meses de prisión. No obstante, en ambos casos la ejecución de las penas quedó suspendida en tanto se resuelva la apelación en una instancia superior.

La Fiscalía peruana mantiene además una solicitud paralela de 34 años de prisión para Pedro Castillo, por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave del orden público, así como 25 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres.

Las sentencias derivan del fallido intento de disolución del Congreso protagonizado por Pedro Castillo en diciembre de 2022, hecho que desencadenó su destitución inmediata y su detención.