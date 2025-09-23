Perú dialoga con New7Wonders para proteger reconocimiento de Machu Picchu

En comunicado la funcionaria destacó que el Gobierno peruano mantiene la voluntad política de garantizar una gestión responsable y sostenible de la ciudadela inca, patrimonio cultural y orgullo nacional.

“Machu Picchu es un orgullo del Perú y debemos protegerlo con la máxima responsabilidad. Valoramos el interés de New7Wonders de acompañarnos en este esfuerzo”, declaró la ministra.

Por su parte, Zubieta resaltó la disposición del Mincetur y señaló la necesidad de enfrentar los desafíos actuales. “Hemos encontrado en la ministra León voluntad política para liderar este proceso y reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente”, dijo.

Durante la reunión se planteó impulsar estrategias como el hermanamiento de Machu Picchu con otras maravillas del mundo, entre ellas la Muralla China, y fortalecer la cooperación internacional con el reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural.

También se analizó convocar a los ministerios de Cultura y Ambiente para homologar estándares de gestión con otros destinos reconocidos y crear una mesa multisectorial que permita coordinar acciones técnicas y administrativas.

Este encuentro se da luego de que New7Wonders emitiera un pronunciamiento advirtiendo sobre riesgos que enfrenta el sitio arqueológico debido a una gestión turística considerada insuficiente.