Perú dialoga con New7Wonders para proteger reconocimiento de Machu Picchu

Lima, Perú (MiMorelia.com).- La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, sostuvo una reunión con el representante oficial de New7Wonders en Perú, Juan César Zubieta Paredes, para evaluar medidas que aseguren la permanencia de Machu Picchu como una de las “Maravillas del Mundo”.
En comunicado la funcionaria destacó que el Gobierno peruano mantiene la voluntad política de garantizar una gestión responsable y sostenible de la ciudadela inca, patrimonio cultural y orgullo nacional.
“Machu Picchu es un orgullo del Perú y debemos protegerlo con la máxima responsabilidad. Valoramos el interés de New7Wonders de acompañarnos en este esfuerzo”, declaró la ministra.
Por su parte, Zubieta resaltó la disposición del Mincetur y señaló la necesidad de enfrentar los desafíos actuales. “Hemos encontrado en la ministra León voluntad política para liderar este proceso y reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente”, dijo.
Durante la reunión se planteó impulsar estrategias como el hermanamiento de Machu Picchu con otras maravillas del mundo, entre ellas la Muralla China, y fortalecer la cooperación internacional con el reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural.
También se analizó convocar a los ministerios de Cultura y Ambiente para homologar estándares de gestión con otros destinos reconocidos y crear una mesa multisectorial que permita coordinar acciones técnicas y administrativas.
Este encuentro se da luego de que New7Wonders emitiera un pronunciamiento advirtiendo sobre riesgos que enfrenta el sitio arqueológico debido a una gestión turística considerada insuficiente.
La organización alertó sobre el exceso de visitantes, presuntas irregularidades en la venta de boletos, problemas en el transporte y quejas de turistas, lo que —según indicó— podría comprometer la permanencia de Machu Picchu en la lista internacional.
“La permanencia, justificación y credibilidad del título de Machu Picchu bajo nuestra jurisdicción depende de una gestión adecuada y sostenible”, señaló New7Wonders en su comunicado oficial.
