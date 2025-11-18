Perú descarta irrumpir en embajada de México por asilo a Betssy Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú descartó tajantemente que se vaya a realizar una irrupción en la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, exministra del expresidente Pedro Castillo, quien recientemente recibió asilo político por parte del gobierno mexicano.
La aclaración fue hecha por el canciller peruano Hugo de Zela, quien en entrevista con CNN negó categóricamente cualquier acción de ese tipo:
“Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, afirmó el funcionario.
La concesión del asilo político a Betssy Chávez ha reavivado tensiones entre Perú y México, en un escenario marcado por la ruptura de relaciones diplomáticas derivada de anteriores fricciones tras la destitución y detención de Pedro Castillo.
Chávez, quien enfrenta cargos relacionados con el intento de golpe de Estado de Castillo en 2022, se encuentra en territorio peruano. El gobierno de Dina Boluarte ha solicitado que no se le permita salir del país, mientras se evalúan mecanismos legales e internacionales sobre el caso.
El canciller de Zela también señaló que el gobierno mexicano no solicitó información sobre la situación jurídica de Betssy Chávez antes de conceder el asilo, lo que ha sido interpretado por Lima como un desacato a las normas diplomáticas.
En respuesta, Perú impulsará una propuesta para modificar el régimen de asilo diplomático dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), buscando establecer nuevos lineamientos para su otorgamiento en casos similares.
La duda sobre una posible irrupción en la sede diplomática mexicana surgió tras lo ocurrido en Quito, Ecuador, cuando fuerzas del gobierno ecuatoriano ingresaron a la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, generando una crisis internacional.
Ante este antecedente, se cuestionó si Perú replicaría una acción similar, lo cual fue descartado por sus autoridades, quienes aseguran actuar con respeto al derecho internacional.
mrh