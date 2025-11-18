Perú descarta irrumpir en embajada de México por asilo a Betssy Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú descartó tajantemente que se vaya a realizar una irrupción en la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, exministra del expresidente Pedro Castillo, quien recientemente recibió asilo político por parte del gobierno mexicano.

La aclaración fue hecha por el canciller peruano Hugo de Zela, quien en entrevista con CNN negó categóricamente cualquier acción de ese tipo:

“Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, afirmó el funcionario.

La concesión del asilo político a Betssy Chávez ha reavivado tensiones entre Perú y México, en un escenario marcado por la ruptura de relaciones diplomáticas derivada de anteriores fricciones tras la destitución y detención de Pedro Castillo.