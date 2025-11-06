Patrocinadores abandonan cena de Miss Universo y cancelan evento tras polémica de Nawat

El evento cancelado incluiría la participación del Top 10 de candidatas, la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, y el propio Nawat, quien días antes fue señalado por haber insultado públicamente a Fátima Bosch durante una actividad protocolaria. El incidente generó una ola de críticas y una muestra de solidaridad por parte de varias delegadas, que abandonaron la sala tras lo ocurrido.

La organización anfitriona ofreció disculpas a seguidores y medios, asegurando que el bienestar de las participantes es prioritario. “Agradecemos su entusiasmo y compromiso continuo al apoyar y votar por sus representantes”, concluye el texto. Sin embargo, no se detallaron acciones disciplinarias ni ajustes posteriores a la agenda.