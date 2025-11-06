Patrocinadores abandonan cena de Miss Universo y cancelan evento tras polémica de Nawat

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La polémica protagonizada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil y la representante mexicana Fátima Bosch ya tuvo su primera consecuencia: la cancelación de un evento oficial de Miss Universo 2025, luego de que varios patrocinadores decidieran retirar su apoyo. La actividad, una cena especial y charla con finalistas, estaba prevista en el marco de las actividades previas a la final del certamen.
En un comunicado, la organización Miss Grand International Public Company Limited (MGI PCL), encargada de albergar la edición 74 del concurso en Tailandia, informó que la presión de patrocinadores tras el altercado provocó la suspensión del evento. "No podemos continuar con esta actividad como se tenía planeado", señala el documento, en referencia directa al clima de tensión generado.
El evento cancelado incluiría la participación del Top 10 de candidatas, la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, y el propio Nawat, quien días antes fue señalado por haber insultado públicamente a Fátima Bosch durante una actividad protocolaria. El incidente generó una ola de críticas y una muestra de solidaridad por parte de varias delegadas, que abandonaron la sala tras lo ocurrido.
La organización anfitriona ofreció disculpas a seguidores y medios, asegurando que el bienestar de las participantes es prioritario. “Agradecemos su entusiasmo y compromiso continuo al apoyar y votar por sus representantes”, concluye el texto. Sin embargo, no se detallaron acciones disciplinarias ni ajustes posteriores a la agenda.
El conflicto se originó cuando Nawat reprendió a la candidata mexicana por no seguir supuestas instrucciones promocionales. Según testimonios y videos difundidos, el empresario elevó el tono, interrumpió a Bosch y la calificó de “dumb head” (“cabeza hueca”), acusándola de obedecer solo a su director. La respuesta de Bosch, firme pero respetuosa, generó una ola de apoyo entre compañeras y redes sociales.
Este episodio ha tensado el ambiente rumbo a la gran final del certamen. Mientras la organización internacional asegura estar evaluando medidas legales y disciplinarias, Fátima Bosch continúa en competencia con el respaldo de la opinión pública mexicana y un creciente apoyo internacional que la ha posicionado entre las favoritas del público.
rmr