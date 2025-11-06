Pasaportes con género no binario quedan eliminados en EU tras decisión de la corte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este jueves a la administración del presidente Donald Trump en su decisión de eliminar la opción de autoidentificación de género en pasaportes, una política que permitía a las personas seleccionar la opción "X" como género no binario.

De acuerdo a El Universal, con una votación de 6 a 3, los jueces de mayoría conservadora del Supremo decidió suspender la orden de un tribunal federal inferior que obligaba al gobierno a seguir reconociendo las opciones de género “masculino”, “femenino” o “X” en los pasaportes estadounidenses.

La resolución significa que los documentos de identificación oficial volverán a reflejar únicamente el sexo asignado al nacer, descartando la posibilidad de que personas trans, no binarias o intersexuales elijan una categoría distinta a la binaria.

Esta opción fue implementada durante la administración de Joe Biden (2021–2025), cuando se autorizó por primera vez que las personas no conformes con el binarismo de género pudieran identificarse oficialmente con la letra “X” en sus pasaportes.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas por la administración republicana respecto a la comunidad LGTBIQ+, como la restricción a la participación de personas trans en competencias femeninas y otras políticas que han generado críticas por parte de colectivos defensores de derechos civiles.

RYE-