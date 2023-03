Para mejorar conflicto histórico, a Israel se le debe sancionar: embajador de Palestina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mohamed Saadat, embajador de Palestina en México, aseguró que las organizaciones mundiales deben aplicar sanciones al país de Israel y su gobierno, de lo contrario el conflicto entre no cesará.

Y es que el problema entre ambos países tiene más de 75 años: el 14 de mayo de 1948 Israel logró constituirse como un Estado legítimo en el territorio que antes era del Mandato Británico de Palestina. Un día después comenzó la ‘Nakba’ o catástrofe, el destierro de más de 700 mil palestinos de sus tierras; murieron 6 personas y 100 más terminaron heridas.

Durante su visita a Morelia, Mohamed Saadat mencionó la lucha del pueblo de Palestina como un movimiento para defender su territorio y derechos, por lo que se posicionó en contra de las últimas declaraciones del embajador de Isael, Netanyahu, asegurando que se trata de una política de expansión dichos que fueron condenados por diferentes países incluyendo a México.

"Quiero mandar una mensaje de solidaridad con nuestro pueblo, contra la política de expansión de Israel que están llevando a cabo diariamente. Somos un pueblo que ha sufrido desde antes de 1948 donde ya empezaron las bandas seministas a cometer masacres".

El embajador palestino recordó que el concepto de "justicia" es global y sebe aplicarse en todos los países del mundo, por ello llamó a las organizaciones mundiales a sancionar a Israel:

"Se han tomado muchas resoluciones por parte de las Naciones Unidas pero lamentablemente deben estar acompañadas por un mecanismo par a poner estas resoluciones en práctica. Si no hay sanción a Israel va a seguir con la misma política, lo que hace falta ahora es aplicar sanciones como no venderle armas, no exportarle asentamientos, debe haber un frente amplio contra las políticas que Israel está aplicando en nuestro pueblo".

El embajador agradeció al Ggobierno de México por su solidaridad con el pueblo de Palestina, y el trabajo que realizan ambos países en conjunto, insistiendo en que se debe frenar la política de expansión.

Entre tanto, las protestas civiles no se detienen, y el número de muertos asciende cada semana por cuenta de este longevo conflicto del medio Oriente.

RYE