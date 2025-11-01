Paquita La del Barrio, Papa Francisco y más: famosos que fallecieron en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A lo largo de 2025, el mundo ha tenido que despedirse de figuras emblemáticas que dejaron una huella imborrable en distintos ámbitos de la vida pública. Desde el entretenimiento y la música, hasta la ciencia, la religión y el deporte, este año ha estado marcado por el adiós a hombres y mujeres cuya obra trascendió generaciones.

Cada pérdida resonó entre millones de personas que crecieron, aprendieron o se inspiraron con su trabajo. Algunos fueron íconos populares en México, otros figuras internacionales cuya partida impactó al mundo entero. A continuación, presentamos un recuento de algunas de las personalidades fallecidas en lo que va del 2025:

Fallecimientos en 2025:

2 de enero | Roberto Tamayo | Boxeador mexicano

4 de enero | Emilio Echevarría | Actor del cine mexicano, ‘Amores Perros’

9 de enero | Amparo Garrido | Actriz mexicana

17 de febrero | Paquita La del Barrio | Cantante mexicana

20 de febrero | Daniel Bisogno | Presentador de TV

21 de abril | Papa Francisco | Máximo líder de la Iglesia Católica

19 de septiembre | Julieta Fierro | Astrónoma y física

20 de septiembre | Débora Estrella | Conductora

29 de septiembre | Roscoe | Perro de Lewis Hamilton

4 de octubre | Gustavo Cosaín | Actor

18 de octubre | Sam Rivers | Bajista de Limp Bizkit

20 de octubre | Francisco Pineda, ‘Medio Metro’ | Bailarín

Estas figuras, provenientes de contextos y generaciones diversas, compartieron un legado común: el impacto que causaron en sus audiencias y comunidades. Su recuerdo continúa vivo en sus obras, logros y memorias que hoy forman parte de la historia contemporánea.

BCT