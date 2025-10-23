Papa y reyes del Reino Unido protagonizan histórica oración ecuménica en el Vaticano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en cinco siglos, líderes de la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra compartieron un momento de oración y alabanza conjunta, en una ceremonia sin precedentes encabezada por el Papa León XIV y el rey Carlos III del Reino Unido, celebrada este jueves 23 de octubre en El Vaticano.

En el marco de una visita de Estado, los monarcas británicos fueron recibidos con todos los honores en la Santa Sede.

Tras cruzar el Arco de las Campanas, ingresaron al Palacio Apostólico acompañados de la Guardia Suiza y la banda de la Gendarmería Vaticana, que interpretó el himno británico God Save the King.

La reina Camila, vestida de negro y con velo, siguió una agenda paralela con visita a la Capilla Paulina.

El Papa recibió a los soberanos en audiencia privada antes de que ambos encabezaran la ceremonia religiosa en la Sala Regia.

Como parte del acto simbólico de unidad, intercambiaron orquídeas, gesto que marcó un compromiso mutuo por la protección de la creación, a propósito del décimo aniversario de la encíclica Laudato si’.