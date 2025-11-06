Papa León XIV y Abbas, líder palestino, abordan ayuda humanitaria y paz en Gaza

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Apostólico Vaticano, en un ambiente cordial donde ambas partes coincidieron en la urgente necesidad de brindar asistencia humanitaria a la población civil afectada por el conflicto.

También se reiteró el respaldo de la Santa Sede a la solución de dos Estados como vía hacia una paz duradera entre Palestina e Israel.

El pontífice expresó su preocupación por la fragilidad de la actual tregua y el impacto del conflicto en Cisjordania, así como por la necesidad de garantizar derechos igualitarios para todos los pueblos involucrados.

Además, el presidente Abbas visitó la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor como acto simbólico de respeto. Lo acompañaron el padre Ibrahim Faltas, exvicario de la Custodia de Tierra Santa, y miembros de su delegación oficial.

La Santa Sede reafirmó su compromiso con el diálogo, la justicia y la diplomacia activa para fomentar el entendimiento y la paz en Medio Oriente.

RYE-