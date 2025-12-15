Papa León XIV rompe esquemas y entra al top de los mejor vestidos de Vogue 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Papa León XIV fue incluido por la revista Vogue en su codiciada lista de las 55 personas mejor vestidas del mundo en 2025, reconocimiento que lo posiciona junto a figuras destacadas como Michelle Obama, Bad Bunny, Chloë Sevigny y Cate Blanchett.

Según la publicación, el pontífice se distingue por conservar la elegancia de la tradición papal, con vestiduras litúrgicas “de impecable confección”, pero también por su capacidad de renovar la imagen institucional de la Iglesia. Vogue lo definió como un líder “extremadamente elegante”, que rompió con los gustos sobrios de su antecesor, el Papa Francisco, sin renunciar al simbolismo de su atuendo ni a su sastre de confianza.

Uno de los momentos que selló su lugar en la lista fue su primera aparición en la logia central de la Basílica de San Pedro, donde lució una muceta de satén rojo, una estola color vino bordada en oro y una cruz colgante en cordón dorado, un conjunto que mezcló solemnidad con un impecable sentido del estilo.

Además, Vogue destacó su apertura cultural, al invitar al Vaticano a íconos del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett, en lo que consideran una estrategia por acercar la Iglesia al arte contemporáneo. En tono humorístico, la revista incluso señaló que, en sus sueños, “el Papa podría incluir el Festival de Cine de Sundance en su gira papal (si Dios quiere)”.

A lo largo de la historia, la indumentaria pontificia ha sido símbolo de autoridad, continuidad y solemnidad, y aunque ha variado según el pontífice, elementos como la muceta, la estola bordada o la casulla han perdurado como parte esencial del lenguaje visual del Vaticano. En el caso del Papa León XIV, su reinterpretación de estas prendas —sin romper con su carácter litúrgico— ha captado la atención de medios internacionales y especialistas en moda religiosa, convirtiéndolo en un ícono inesperado de elegancia y proyección cultural dentro y fuera del mundo eclesiástico.

BCT