Papa León XIV recibe al presidente de Israel; pide alto el fuego en Gaza

Ciudad del Vaticano (MiMorelia.com).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue recibido en audiencia por el papa León XIV en el Palacio Apostólico, donde se abordaron temas relacionados con el conflicto en Oriente Medio, en particular la crisis humanitaria en Gaza.

La información se dio a conocer a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Durante el encuentro, la Santa Sede reiteró la necesidad de una “solución de dos Estados como única vía de salida de la guerra”, además de insistir en la urgencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrada segura de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.

El comunicado señala que alcanzar un futuro de estabilidad en la región, marcada por décadas de conflictos, requiere la reanudación de negociaciones con decisiones valientes y el apoyo de la comunidad internacional.