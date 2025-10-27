Papa León XIV realizará su primer viaje fuera de Italia; ¿México está en la lista?

Ciudad del Vaticano (MiMorelia.com).- El Vaticano dio a conocer este lunes el programa oficial del primer viaje apostólico de León XIV como Papa.

La gira internacional se llevará a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre y tendrá como destino Turquía y Líbano, países de Medio Oriente.

El itinerario incluye actos simbólicos y espirituales, como la peregrinación a İznik —antigua Nicea— en conmemoración del 1700 aniversario del primer Concilio de la historia. Además, el pontífice participará en celebraciones ecuménicas, oraciones en sitios santos y visitas a espacios de atención social, entre ellos hospitales y centros para personas en situación vulnerable.

La agenda contempla nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, además de encuentros institucionales y religiosos. El Papa también visitará lugares emblemáticos como la Mezquita Azul y el puerto de Beirut, escenario de una de las tragedias más recordadas en el país.

Este será el primer viaje internacional de León XIV desde que asumió el pontificado y, según adelantó la Santa Sede, llevará consigo un mensaje centrado en la paz para toda la región.

México no figura en esta primera lista de destinos.

