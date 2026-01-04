Papa León XIV pide justicia, paz y respeto a la soberanía de Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su mensaje tras el Ángelus dominical de este 4 de enero, el Papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Desde la Plaza de San Pedro, el Pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional y a las partes involucradas para “superar la violencia” y garantizar el respeto al Estado de derecho.
“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, afirmó el Papa. Añadió que es urgente emprender caminos de justicia y paz, asegurando la soberanía nacional y el cumplimiento de los derechos humanos y civiles de toda la población, especialmente de los más pobres, quienes siguen siendo los más afectados por la crisis económica y política.
El Pontífice recordó que la Constitución venezolana debe ser el marco que oriente las decisiones en este momento de tensión, e instó a la construcción de un futuro basado en la concordia y la estabilidad. “Trabajemos juntos por un futuro sereno de colaboración”, añadió en su mensaje a los fieles.
León XIV concluyó su intervención pidiendo oraciones por Venezuela, e invocó la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto —patrona del país— y de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles. “Rezo y los invito a rezar”, expresó, en un gesto de cercanía espiritual con el pueblo venezolano.
En su mismo mensaje, el Papa también dedicó palabras de consuelo a las víctimas de la tragedia ocurrida en Crans-Montana, Suiza, durante la noche de Año Nuevo, donde varios jóvenes perdieron la vida. “Aseguro mis oraciones por los fallecidos, los heridos y sus familias”, dijo, al tiempo que llamó a los fieles a “seguir confiando en el Dios de la paz” y mantenerse solidarios con todos los pueblos afectados por la guerra y el sufrimiento.
