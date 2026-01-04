Papa León XIV pide justicia, paz y respeto a la soberanía de Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su mensaje tras el Ángelus dominical de este 4 de enero, el Papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Desde la Plaza de San Pedro, el Pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional y a las partes involucradas para “superar la violencia” y garantizar el respeto al Estado de derecho.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, afirmó el Papa. Añadió que es urgente emprender caminos de justicia y paz, asegurando la soberanía nacional y el cumplimiento de los derechos humanos y civiles de toda la población, especialmente de los más pobres, quienes siguen siendo los más afectados por la crisis económica y política.