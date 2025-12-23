Papa León XIV lamenta rechazo de Rusia a tregua y pide 24 horas de paz en Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El papa León XIV expresó su “mucha tristeza” luego de que Rusia rechazara la petición de una tregua con motivo de la Navidad, e hizo un llamado para que se detengan las guerras en el mundo al menos durante 24 horas el 25 de diciembre.
La declaración fue realizada ante medios de comunicación a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde el pontífice descansa los martes.
“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador como un día de paz”, expresó.
El papa agregó su deseo de que el mensaje sea escuchado: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.
Al referirse a la situación en la Franja de Gaza, León XIV recordó que hace unos días la parroquia de la Santísima Trinidad —la única iglesia católica en el enclave— recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala.
Indicó que este martes pudo comunicarse con el párroco, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien le informó sobre los esfuerzos por celebrar la Navidad en medio de condiciones adversas.
“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó el pontífice.
mrh