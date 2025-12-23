Papa León XIV lamenta rechazo de Rusia a tregua y pide 24 horas de paz en Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El papa León XIV expresó su “mucha tristeza” luego de que Rusia rechazara la petición de una tregua con motivo de la Navidad, e hizo un llamado para que se detengan las guerras en el mundo al menos durante 24 horas el 25 de diciembre.

La declaración fue realizada ante medios de comunicación a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde el pontífice descansa los martes.

“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador como un día de paz”, expresó.