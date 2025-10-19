Papa León XIV canoniza a siete nuevos santos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una Plaza de San Pedro llena de fieles de todo el mundo, el Papa León XIV presidió este domingo la Misa de canonización de siete nuevos santos, entre ellos el venezolano José Gregorio Hernández y el catequista papú Pedro To Rot.

Durante la liturgia solemne celebrada en el atrio de la Basílica de San Pedro, y ante unas 55 mil personas, el pontífice subrayó que estos nuevos santos “mantuvieron encendida la lámpara de la fe, y más aún, se convirtieron ellos mismos en lámparas capaces de difundir la luz de Cristo”.

“Algunos son mártires por su fe, otros evangelizadores, otros benefactores de la humanidad con un corazón ardiente de devoción”, expresó León XIV en su homilía.

El Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, acompañado de los postuladores, presentó al Papa la causa de los siete beatos, cuyos rostros fueron representados en tapices colgados en la fachada de la basílica.