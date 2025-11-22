Papa León XIV acepta renuncia del obispo Rafael Zornoza, investigado por presuntos abusos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, apenas doce días después de que se hiciera pública una investigación del Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor en la década de los 90, cuando Zornoza era rector del seminario de Getafe, en Madrid.

La Santa Sede comunicó la aceptación de la renuncia mediante su boletín oficial, aunque no ofreció detalles sobre si esta decisión está directamente vinculada con la investigación. La renuncia había sido presentada en julio de 2024, tras cumplir el obispo los 75 años establecidos como límite por el Código de Derecho Canónico.

Según informaron el diario El País, la víctima denunció que Zornoza cometió abusos entre 1994 y principios del 2000, cuando tenía entre 14 y 21 años. La denuncia fue enviada este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y dio lugar a la apertura de una investigación hace cuatro meses. Si bien el caso ya habría prescrito en la vía civil, el proceso canónico sigue su curso.

Mientras se designa a un nuevo obispo titular, el Vaticano nombró a Mons. Ramón Darío Valdivia Giménez, actual obispo auxiliar de Sevilla, como administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

