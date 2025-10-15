Papa Francisco envía antibióticos a Gaza y alimentos a Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solidaridad del Papa Francisco se hizo nuevamente presente en dos de las regiones más afectadas por conflictos armados: Gaza y Ucrania, esta vez, con el envío de ayuda médica y alimentaria destinada a las poblaciones más vulnerables, detalló Vatican News.
En la Franja de Gaza, donde la crisis humanitaria se ha agudizado por más de dos años de enfrentamientos, el Pontífice instruyó a la Limosnería Apostólica el envío de 5 mil antibióticos, dirigidos exclusivamente a la atención de niños.
La entrega fue gestionada por el Patriarcado Latino de Jerusalén, luego de que se abrieran corredores fronterizos que permiten el ingreso de asistencia internacional.
El cardenal Konrad Krajewski, encargado del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, explicó que estos actos responden al llamado de la exhortación apostólica Dilexi te, que orienta a la Iglesia a predicar con el ejemplo y no solo con palabras.
La ayuda papal también se extiende a Ucrania, país que enfrenta una prolongada guerra. Desde la ciudad del Vaticano, camiones cargados con víveres, aceite, carne, pasta, conservas y artículos de higiene salieron con destino a Járkov, identificados con banderas de Ucrania y del Vaticano. En los paquetes puede leerse la leyenda “Regalo del Papa León XIV al pueblo de Járkov”.
