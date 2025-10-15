Papa Francisco envía antibióticos a Gaza y alimentos a Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solidaridad del Papa Francisco se hizo nuevamente presente en dos de las regiones más afectadas por conflictos armados: Gaza y Ucrania, esta vez, con el envío de ayuda médica y alimentaria destinada a las poblaciones más vulnerables, detalló Vatican News.

En la Franja de Gaza, donde la crisis humanitaria se ha agudizado por más de dos años de enfrentamientos, el Pontífice instruyó a la Limosnería Apostólica el envío de 5 mil antibióticos, dirigidos exclusivamente a la atención de niños.

La entrega fue gestionada por el Patriarcado Latino de Jerusalén, luego de que se abrieran corredores fronterizos que permiten el ingreso de asistencia internacional.