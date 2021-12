Pagarán 500 mp a quien deje los aparatos electrónicos durante 30 noches

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una empresa estadounidense, Kahlúa, pagará 500 mil pesos (25 mil dólares) a la pareja que deje de usar los aparatos electrónicos como el celular, durante 30 noches seguidas.

Esta propuesta es con el objetivo de mejorar hábitos de convivencia para las personas, y en este caso en un pareja, así que ¿estarías dispuesto a no ver tus redes sociales durante 30 noches seguidas a cambio de 500 mil pesos?. Los participantes deberán apagar todos sus aparatos electrónicos por 12 horas seguidas, durante 30 años, quien logre aguantar sin revisar el teléfono o computadora, y además establezca una buena convivencia ganará 25 mil dólares.

Así lo dio a conocer la campaña “Stir Up Your Routine” quien busca incentivar y probar que se puede dejar de usar gadgets e internet en las noches, ya que a nivel mundial la utilización de las redes sociales ha sido perjudicial respecto al tiempo en que las personas les dedican a estas actividades poco beneficiosas, no solo para su salud, sino a nivel social, o incluso muchos han resultado afectados para conciliar el sueño, ya que las personas malgastan sus horas de sueño y repercute en una peor salud mental e incluso mayor angustia psicológica.

Algunas personas presentan trastornos del sueño, además, hay quienes despiertan y revisan su dispositivo móvil para ver si hay alguna novedad, por lo que el uso de los aparatos electrónicos se ha convertido en predictivo de un sueño más pobre.

La empresa Kahlúa les proporcionará a las parejas un kit que consiste en una caja para guardar todos los aparatos, además de 30 actividades recreativas para que se diviertan antes de dormir.

El reto iniciará el próximo 16 de enero del 2022 y finalizará el 15 de febrero, la duración de las 12 horas continuas, comenzará a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 6:30 de la mañana cuando puedan volver a tomar sus aparatos electrónicos. ¿Te animas?

Los participantes deben de mayores de edad y lamentablemente solo es para residentes de Estados Unidos.

