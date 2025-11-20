Pabellón en Brasil se incendia; realizan evacuación masiva [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio desatado dentro del pabellón central de la COP30, en Belém, Brasil, obligó a evacuar a miles de asistentes en plena penúltima jornada de negociaciones sobre cambio climático. Aunque el fuego fue controlado rápidamente, al menos trece personas fueron atendidas por inhalación de humo, lo que dejó al descubierto fallas en la logística del evento internacional.
El siniestro ocurrió en la denominada “Zona Azul”, espacio neurálgico donde convergen delegaciones internacionales, organizaciones civiles y representantes de gobiernos. De acuerdo con las autoridades brasileñas, el fuego se originó en el expositor de la Comunidad del Este Africano y fue contenido en seis minutos por los equipos de emergencia.
La rápida propagación del humo activó los protocolos de emergencia, y personal de la ONU junto con elementos de seguridad interna intentaron apagar el fuego con extintores, mientras los bomberos se abrían paso entre pabellones.
La suspensión temporal de actividades fue inmediata, al menos hasta las 20:00 horas (hora local), con el fin de evaluar las condiciones del recinto y garantizar la seguridad.
Pese a la gravedad del incidente, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, aseguró que “el fuego fue completamente controlado” y que no se registraron heridos graves.
El incendio abrió un agujero en el techo del pabellón y afectó otras estructuras. Las causas del fuego aún están bajo investigación, aunque imágenes divulgadas por medios locales muestran cables calcinados en una extensión múltiple, lo que apunta a un posible cortocircuito.
La cumbre climática, que arrancó el pasado 10 de noviembre y culmina este viernes, se encontraba en una jornada crucial. Entre los temas en discusión estaban la transición hacia energías limpias, el financiamiento climático y la urgente necesidad de frenar la deforestación, sobre todo en la Amazonía brasileña, uno de los pulmones del planeta.
RPO