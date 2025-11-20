Pabellón en Brasil se incendia; realizan evacuación masiva [VIDEO]

El siniestro ocurrió en la denominada “Zona Azul”, espacio neurálgico donde convergen delegaciones internacionales, organizaciones civiles y representantes de gobiernos. De acuerdo con las autoridades brasileñas, el fuego se originó en el expositor de la Comunidad del Este Africano y fue contenido en seis minutos por los equipos de emergencia.

La rápida propagación del humo activó los protocolos de emergencia, y personal de la ONU junto con elementos de seguridad interna intentaron apagar el fuego con extintores, mientras los bomberos se abrían paso entre pabellones.