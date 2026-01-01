Pánico y fuego en Suiza; decenas mueren en bar durante festejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una fiesta de Año Nuevo terminó en una de las madrugadas más oscuras que recuerda esta exclusiva estación de esquí suiza. En cuestión de segundos, el bar Le Constellation se convirtió en una trampa mortal: el fuego se extendió por el techo, el humo negro anuló la visibilidad y el pánico desbordó a cientos de personas que intentaban huir.

Turistas relataron escenas que parecen sacadas de una zona de guerra. La evacuación se volvió casi imposible: pasillos estrechos, humo denso y gritos desesperados.

Una bengala colocada en una botella de vino espumoso habría detonado el incendio cuando fue levantada demasiado cerca del techo.