Pánico y fuego en Suiza; decenas mueren en bar durante festejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una fiesta de Año Nuevo terminó en una de las madrugadas más oscuras que recuerda esta exclusiva estación de esquí suiza. En cuestión de segundos, el bar Le Constellation se convirtió en una trampa mortal: el fuego se extendió por el techo, el humo negro anuló la visibilidad y el pánico desbordó a cientos de personas que intentaban huir.
Turistas relataron escenas que parecen sacadas de una zona de guerra. La evacuación se volvió casi imposible: pasillos estrechos, humo denso y gritos desesperados.
Una bengala colocada en una botella de vino espumoso habría detonado el incendio cuando fue levantada demasiado cerca del techo.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el fuego se apodera del techo del bar —ubicado en un sótano— y, minutos después, el edificio completamente envuelto en llamas, mientras decenas de personas observan desde el exterior.
Un hombre narró cómo quedó atrapado y tuvo que romper una ventana para sobrevivir. “No veíamos nada por el humo. Pensé que no iba a salir”, relató. Algunos de sus amigos, dijo, ya no están con vida.
En conferencia de prensa, Frédéric Gisler, comandante de la policía cantonal, confirmó que “varias decenas de personas” murieron en el incendio. La identificación de las víctimas tomará tiempo, añadió, mientras se informa a las familias.
La fiscal general del cantón, Beatrice Pilloud, indicó que aún es prematuro determinar la causa exacta del siniestro.
Vecinos relataron que la fiesta estaba en su punto máximo cuando ocurrió la tragedia. Horas después, el sonido de sirenas y helicópteros reemplazó la música y el champán. “Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, lamentó un residente.
RPO