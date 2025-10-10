Pánico en Filipinas por sismo de 7.6; hubo evacuaciones masivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un poderoso terremoto de 7.6 grados de magnitud sacudió la madrugada de este viernes 10 de octubre el sur de Filipinas, provocando escenas de pánico y una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada.
El epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Santiago, en la provincia de Davao Oriental, en la isla de Mindanao, una de las regiones más afectadas.
Videos publicados en redes sociales muestran a habitantes corriendo, edificios tambaleándose y escenas caóticas mientras el suelo temblaba con gran intensidad.
Filipinas se ubica en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Sin embargo, pocos alcanzan esta magnitud, que llevó a las autoridades a activar protocolos de evacuación en las zonas costeras.
La alerta de tsunami se emitió minutos después del sismo, lo que generó una rápida movilización en las comunidades cercanas al mar. Aunque horas más tarde fue levantada, la preocupación persiste, especialmente porque el país aún se recupera de otro sismo ocurrido hace menos de dos semanas en la isla de Cebú.
Hasta el momento, se han confirmado víctimas mortales menores, pero las autoridades locales y equipos de emergencia continúan evaluando la situación.
BCT