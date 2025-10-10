Pánico en Filipinas por sismo de 7.6; hubo evacuaciones masivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un poderoso terremoto de 7.6 grados de magnitud sacudió la madrugada de este viernes 10 de octubre el sur de Filipinas, provocando escenas de pánico y una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada.

El epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Santiago, en la provincia de Davao Oriental, en la isla de Mindanao, una de las regiones más afectadas.

Videos publicados en redes sociales muestran a habitantes corriendo, edificios tambaleándose y escenas caóticas mientras el suelo temblaba con gran intensidad.