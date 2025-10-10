Pánico en feria de ciencias: experimento volcánico termina en explosión [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión durante una feria de ciencias escolar dejó un saldo de más de 10 personas heridas, entre ellas varios menores, en Pergamino, Argentina.
El incidente ocurrió la noche del jueves en las instalaciones del Instituto Comercial Rancagua, donde se realizaba una feria educativa que buscaba fomentar el aprendizaje a través de la experiencia directa. Alumnos y docentes presentaban diversos proyectos, entre ellos una maqueta que simulaba la erupción de un volcán.
Según testigos, el experimento comenzó cuando una alumna encendió una llama en la cima del modelo, sin prever la reacción descontrolada de los elementos utilizados: azufre, carbón y sales contenidas en tubos metálicos. En segundos, las llamas se intensificaron, arrojando chispas a gran velocidad, hasta que finalmente se produjo una explosión que lanzó material incandescente en todas direcciones.
El resultado fue caótico: doce personas, entre ellas docentes y adultos acompañantes, fueron atendidas por dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación. Además, cinco menores fueron trasladados con vómitos y síntomas de intoxicación leve.
Uno de los casos más graves es el de una niña de 10 años, quien se encontraba en la primera fila observando el experimento. La menor recibió el impacto directo de la explosión en el rostro y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos informaron que corre riesgo de perder un ojo debido al daño facial severo.
BCT