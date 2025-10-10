Pánico en feria de ciencias: experimento volcánico termina en explosión [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión durante una feria de ciencias escolar dejó un saldo de más de 10 personas heridas, entre ellas varios menores, en Pergamino, Argentina.

El incidente ocurrió la noche del jueves en las instalaciones del Instituto Comercial Rancagua, donde se realizaba una feria educativa que buscaba fomentar el aprendizaje a través de la experiencia directa. Alumnos y docentes presentaban diversos proyectos, entre ellos una maqueta que simulaba la erupción de un volcán.

Según testigos, el experimento comenzó cuando una alumna encendió una llama en la cima del modelo, sin prever la reacción descontrolada de los elementos utilizados: azufre, carbón y sales contenidas en tubos metálicos. En segundos, las llamas se intensificaron, arrojando chispas a gran velocidad, hasta que finalmente se produjo una explosión que lanzó material incandescente en todas direcciones.