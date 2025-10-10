¿Otro show en el Super Bowl? TPUSA crea espectáculo alternativo por "fe y libertad"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización conservadora Turning Point USA, anteriormente liderada por el fallecido Charlie Kirk, anunció que producirá su propio espectáculo alternativo durante el medio tiempo del Super Bowl, como respuesta a la elección del artista puertorriqueño Bad Bunny como acto principal del evento oficial.

El evento, titulado “The All-American Halftime Show”, se realizará el mismo domingo 8 de febrero de 2026 y ha sido presentado como una celebración de los valores tradicionales de "fe, familia y libertad". La organización compartió el anuncio a través de sus redes sociales el pasado 9 de octubre, donde también habilitó un formulario en su sitio web para que el público pueda votar por los géneros musicales que desean ver en el show.