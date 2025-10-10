¿Otro show en el Super Bowl? TPUSA crea espectáculo alternativo por "fe y libertad"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización conservadora Turning Point USA, anteriormente liderada por el fallecido Charlie Kirk, anunció que producirá su propio espectáculo alternativo durante el medio tiempo del Super Bowl, como respuesta a la elección del artista puertorriqueño Bad Bunny como acto principal del evento oficial.
El evento, titulado “The All-American Halftime Show”, se realizará el mismo domingo 8 de febrero de 2026 y ha sido presentado como una celebración de los valores tradicionales de "fe, familia y libertad". La organización compartió el anuncio a través de sus redes sociales el pasado 9 de octubre, donde también habilitó un formulario en su sitio web para que el público pueda votar por los géneros musicales que desean ver en el show.
Entre las opciones ofrecidas destacan: americana, rock clásico, country, hip hop, pop, música de adoración y una categoría llamada “cualquier cosa en inglés”, lo cual ha generado diversas reacciones en redes por su tono excluyente.
Aunque los artistas y detalles de la programación aún no han sido revelados, Turning Point USA ha promocionado el evento como una alternativa que “honra los valores estadounidenses” frente al espectáculo principal de la NFL, encabezado este año por Bad Bunny.
Cabe señalar que el cantante puertorriqueño, uno de los artistas más exitosos en los últimos años, es ciudadano estadounidense y ha sido elegido como cabeza del medio tiempo.
BCT