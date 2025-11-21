Oso grizzly ataca grupo escolar durante caminata en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un oso grizzly atacó a un grupo de alumnos y maestros que realizaban una caminata escolar en Bella Coola, Columbia Británica, Canadá, dejando un saldo de 11 personas heridas, de las cuales dos se reportan en estado crítico.

El ataque ocurrió el jueves por la tarde en una zona boscosa y residencial conocida como Four Mile, a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver, donde se ubica la escuela Acwsalcta.