Oso grizzly ataca grupo escolar durante caminata en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un oso grizzly atacó a un grupo de alumnos y maestros que realizaban una caminata escolar en Bella Coola, Columbia Británica, Canadá, dejando un saldo de 11 personas heridas, de las cuales dos se reportan en estado crítico.
El ataque ocurrió el jueves por la tarde en una zona boscosa y residencial conocida como Four Mile, a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver, donde se ubica la escuela Acwsalcta.
De acuerdo con el vocero del Servicio de Emergencias Sanitarias, Brian Twaites, “dos personas se encontraban en estado crítico y otras dos presentaban lesiones serias. Siete más fueron atendidas en el lugar”. Uno de los profesores recibió el mayor impacto del animal y fue trasladado en helicóptero a un hospital.
La Nación Nuxalk, comunidad originaria de la región, alertó en redes sociales que “el oso agresivo seguía en libertad” y pidió a la población “permanecer en sus casas y alejarse de la carretera”.
Por su parte, el Servicio de Conservación de la Columbia Británica, junto con la Real Policía Montada del Canadá, desplegó un operativo con agentes armados para localizar al animal. Hasta el momento, el oso no ha sido capturado.
Según datos oficiales, se estima que en la Columbia Británica habitan cerca de 15 mil osos grizzly, lo que representa más de la mitad de la población de esta especie en todo Canadá.
