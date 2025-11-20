¡Orgullo mexicano! Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-¡México hace historia una vez más! La mexicana Fátima Bosch fue coronada este jueves como Miss Universo 2025, en una noche llena de emoción, orgullo y elegancia en la que destacó por su porte, carisma y potente mensaje.

Desde su primera aparición en el certamen, Fátima se convirtió en una de las grandes favoritas gracias a su seguridad en el escenario, su compromiso social y su impresionante pasarela. Con un vestido rojo largo con detalles dorados que deslumbró en la pasarela de gala, la mexicana proyectó fuerza y elegancia, capturando la atención del jurado y del público internacional.

Durante la ronda de preguntas, Bosch ofreció una respuesta inspiradora sobre liderazgo femenino y la importancia de la inclusión en espacios de decisión. Su mensaje fue claro, profundo y contundente, consolidando su lugar como la ganadora indiscutible de la corona.