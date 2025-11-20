Mundo

¡Orgullo mexicano! Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

¡Orgullo mexicano! Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-¡México hace historia una vez más! La mexicana Fátima Bosch fue coronada este jueves como Miss Universo 2025, en una noche llena de emoción, orgullo y elegancia en la que destacó por su porte, carisma y potente mensaje.

Desde su primera aparición en el certamen, Fátima se convirtió en una de las grandes favoritas gracias a su seguridad en el escenario, su compromiso social y su impresionante pasarela. Con un vestido rojo largo con detalles dorados que deslumbró en la pasarela de gala, la mexicana proyectó fuerza y elegancia, capturando la atención del jurado y del público internacional.

Durante la ronda de preguntas, Bosch ofreció una respuesta inspiradora sobre liderazgo femenino y la importancia de la inclusión en espacios de decisión. Su mensaje fue claro, profundo y contundente, consolidando su lugar como la ganadora indiscutible de la corona.

Con esta victoria, México consigue su cuarta corona en la historia del certamen, sumándose a los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

El triunfo de Fátima Bosch no solo marca un hito para México, sino que también resalta el talento, la inteligencia y la determinación de una nueva generación de mujeres mexicanas que brillan con luz propia en los escenarios más importantes del mundo.

SHA

grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com