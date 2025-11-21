Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez por intento de golpe en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Perú ordenó prisión preventiva por cinco meses contra Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022 en Perú.
La decisión fue tomada por el juez de investigación preparatoria, quien determinó revocar las medidas de comparecencia con restricciones debido al incumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia. Entre las faltas señaladas están la ausencia de Chávez en los controles biométricos obligatorios y su inasistencia al juicio oral.
Además, el juez ordenó su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional, al considerar que existe un alto riesgo de fuga y una posible obstrucción del proceso judicial. Autoridades peruanas señalaron que la exfuncionaria se encuentra actualmente en la Embajada de México en Lima, donde ha solicitado asilo.
El Congreso de Perú, por su parte, no logró reunir los votos suficientes para inhabilitarla políticamente, lo que permitiría excluirla de las elecciones generales de 2026. Ante esta situación, el gobierno peruano decidió posponer la emisión de un salvoconducto mientras consulta a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los alcances legales del caso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú argumenta que el asilo no debe usarse para evadir la aplicación de la ley interna, por lo que el tema será llevado ante instancias internacionales para buscar respaldo regional y una resolución clara.
BCT