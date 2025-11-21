Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez por intento de golpe en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Perú ordenó prisión preventiva por cinco meses contra Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022 en Perú.

La decisión fue tomada por el juez de investigación preparatoria, quien determinó revocar las medidas de comparecencia con restricciones debido al incumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia. Entre las faltas señaladas están la ausencia de Chávez en los controles biométricos obligatorios y su inasistencia al juicio oral.

Además, el juez ordenó su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional, al considerar que existe un alto riesgo de fuga y una posible obstrucción del proceso judicial. Autoridades peruanas señalaron que la exfuncionaria se encuentra actualmente en la Embajada de México en Lima, donde ha solicitado asilo.