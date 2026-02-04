OPS lanza alerta por repunte de sarampión; México, con la mayoría de casos en lo que va del 2026

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países — Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1)— sin defunciones notificadas. Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

La alerta también advierte que la mayoría de los casos se presentan en personas no vacunadas o con esquemas incompletos, siendo los niños menores de un año, seguidos por los de 1 a 9 años, los grupos con mayor incidencia.

La OPS recomienda a las autoridades mexicanas y al resto de los países:

Reforzar campañas de vacunación con esquemas completos de dos dosis (SRP).

Intensificar la búsqueda activa de casos sospechosos, con diagnóstico por laboratorio.

Actuar rápidamente ante la presencia de brotes.

Proteger especialmente a quienes viajan a zonas con transmisión activa, como será el caso durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento de alta movilidad internacional.

Aunque en 2024 las coberturas de vacunación mejoraron ligeramente en la región (de 87% a 89% en primera dosis), aún están por debajo del 95% necesario para evitar brotes. Se estima que 1.5 millones de niños en las Américas no recibieron ninguna dosis en ese año.

El sarampión, considerado una de las enfermedades más contagiosas, es prevenible mediante la vacunación oportuna, por lo que la OPS insiste en cerrar las brechas de inmunización para evitar una crisis sanitaria mayor.

RYE-