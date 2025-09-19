Operativo de EE.UU. contra narcotráfico deja tres muertos; Trump da detalles [VIDEO]

Washington, EE.UU. (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó que, bajo su autorización, el Departamento de Defensa ejecutó un ataque militar contra una embarcación presuntamente vinculada a una organización terrorista designada, dedicada al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM).

De acuerdo con el mensaje difundido por el mandatario, la embarcación transportaba drogas ilícitas y transitaba por una ruta marítima conocida del narcotráfico, con destino a Estados Unidos.

El ataque, calificado como un “letal golpe cinético”, dejó un saldo de tres hombres muertos, identificados como “narcoterroristas”, mientras que la embarcación se encontraba en aguas internacionales.

Trump destacó que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación y lanzó un mensaje directo contra las organizaciones criminales:

“¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en América, y de cometer violencia y terrorismo contra los estadounidenses!”, publicó.

El presidente compartió un video clasificado como “no confidencial”, en el que se observa la persecución y ataque a la embarcación desde el aire.