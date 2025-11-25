ONU inicia proceso para elegir a su próximo secretario general en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició oficialmente el proceso para elegir a quien sucederá al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026. El anuncio fue realizado este martes por Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General.

“El mundo espera que el próximo secretario general proporcione un liderazgo fuerte, dedicado y eficaz para cumplir con los tres pilares de la ONU: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo”, expresó Baerbock en rueda de prensa desde Nueva York.

La presidenta de la Asamblea General informó que firmó una carta conjunta con el presidente rotatorio del Consejo de Seguridad, el sierraleonés Michael Imran Janu, la cual marca el inicio formal del proceso de selección.

La misiva, enviada a los Estados miembros, incluye un llamado a considerar seriamente la nominación de mujeres, así como a garantizar diversidad regional, transparencia y la posibilidad de retirar candidaturas si es necesario.

“Nuestra elección enviará un mensaje poderoso sobre quiénes somos y nuestro compromiso con todos los pueblos del mundo”, añadió Baerbock.

La alemana aseguró que velará por un proceso que refleje los valores de la Carta de la ONU, sus compromisos y principios de inclusión y credibilidad.

Aunque el nuevo o nueva titular asumirá funciones el 1 de enero de 2027, algunos países ya han hecho públicas sus intenciones:

Chile propondrá a la expresidenta Michelle Bachelet , quien calificó su posible candidatura como “un honor”, dada su trayectoria y conocimiento del organismo.

Costa Rica anunció que presentará a Rebeca Grynspan, exvicepresidenta del país y actual jefa de la UNCTAD (Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo).

Ambas figuras representan posibles candidaturas femeninas de América Latina, lo que refuerza el llamado a la equidad de género dentro de los procesos de alto nivel de la ONU.

El proceso de selección se intensificará en 2025, con varias fases para que los Estados miembros postulen formalmente a sus aspirantes.

mrh